Кроссоверы, не сумевшие пережить кризис

Казалось бы, прошла всего одна пятилетка, а как изменилась картина и в общем, и в деталях! Ведь тогда, в 2012 году российский рынок поставил исторический рекорд — всего было продано 2 938 789 автомобилей, в том числе 1 930 651 — за первые восемь месяцев. Это позволило нашей стране занять почетное второе место в Европе, почти догнав лидирующую Германию. К сожалению, о тех достижениях пока остается только мечтать — за восемь месяцев текущего года было реализовано всего 980 921 машин.

Летом 2012-го первую тройку автобрендов составляли LADA, Chevrolet и Renault. Сейчас, как известно, это LADA, KIA и Hyundai. Cамыми продаваемыми моделями тогда были вазовские Priora, Granta и Kalina. Теперь на их местах обосновались KIA Rio, LADA Granta и LADA Vesta.

Среди лидеров самого перспективного класса, которым можно считать компактные кроссоверы, также произошли серьезные изменения. На настоящий момент рейтинг популярности возглавляют Hyundai Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, Renault Kaptur и Volkswagen Tiguan — две модели из пяти, заметим, появились на свет совсем недавно, а RAV4 в то время не была столь ценимой публикой.

Давайте взглянем, какие же автомобили числились в бестселлерах этого относительно недорогого класса к концу последнего докризисного лета 2012 года.