Кроссоверы, не сумевшие пережить кризис

Фото: www.carrushome.com
Ровно пять лет назад, в 2012 году российский автомобильный рынок в последний раз показал рост. С тех пор он только и делал, что падал — до года нынешнего. Эксперты «АвтоВзгляда» решили вспомнить, какие компактные кроссоверы были популярны в докризисные времена.
Вадим Устинов

Казалось бы, прошла всего одна пятилетка, а как изменилась картина и в общем, и в деталях! Ведь тогда, в 2012 году российский рынок поставил исторический рекорд — всего было продано 2 938 789 автомобилей, в том числе 1 930 651 — за первые восемь месяцев. Это позволило нашей стране занять почетное второе место в Европе, почти догнав лидирующую Германию. К сожалению, о тех достижениях пока остается только мечтать — за восемь месяцев текущего года было реализовано всего 980 921 машин.

Летом 2012-го первую тройку автобрендов составляли LADA, Chevrolet и Renault. Сейчас, как известно, это LADA, KIA и Hyundai. Cамыми продаваемыми моделями тогда были вазовские Priora, Granta и Kalina. Теперь на их местах обосновались KIA Rio, LADA Granta и LADA Vesta.

Среди лидеров самого перспективного класса, которым можно считать компактные кроссоверы, также произошли серьезные изменения. На настоящий момент рейтинг популярности возглавляют Hyundai Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, Renault Kaptur и Volkswagen Tiguan — две модели из пяти, заметим, появились на свет совсем недавно, а RAV4 в то время не была столь ценимой публикой.

Давайте взглянем, какие же автомобили числились в бестселлерах этого относительно недорогого класса к концу последнего докризисного лета 2012 года.

Фото: www.netcarshow.com

Nissan Qashqai (26 165 шт.)

В те времена в России продавался автомобиль первого поколения, прошедший рестайлинг. Приобрести его на вторичном рынке ныне можно в среднем за 800 000 рублей. Кроме привычного нам 5-местного варианта в автосалонах тогда можно было найти и 7-местную версию, носившую имя Qashqai+2.

В общем зачете модель по итогам восьми месяцев занимала в 2012-м только 20-е место — если кто забыл, вот так низко ценились кроссоверы до кризиса! Сейчас лидер компактного класса Creta обосновалась на пятой позиции…

Продающаяся в текущем году вторая генерация Qashqai, прошедшая обновление, оккупировала в списке «компактов» восьмую строчку. За новый автомобиль в ходовой версии 2.0 CVT 2WD SE придется выложить 1 443 000 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

Renault Duster (22 208 шт.)

Второе место на излете докризисного лета занимал французский «бюджетник», активно набиравший поклонников в России — ведь первое поколение модели появилось в нашей стране только годом ранее — в 2011-м. Тем не менее, Дастер прорывался сквозь ряды конкурентов темпами, сравнимыми с теми, что совсем недавно продемонстрировал Hyundai Creta. Сейчас оно стоит на вторичке где-то 630 000 рублей.

Невзирая на кризис, прошедшая с тех пор через рестайлинг модель сумела удержаться на второй строчке рейтинга. Самой привлекательной наши соотечественники считают версию Privilege c двигателем мощностью 143 л. с., механической коробкой и полным приводом за 947 990 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

Nissan Juke (21 355 шт.)

Этот «красавец», до кризиса входивший в число самых востребованных кроссоверов, был по непонятным причинам снят в России с продаж весной 2016 года. Впрочем, ссылка его продлилась недолго — в июле 2017-го он вновь занял свое место в шоу-румах официальных дилеров. В 2012-м у нас продавался автомобиль первого поколения, купить который с рук сейчас можно примерно за 730 000 рублей.

Времени набрать обороты у «Джука», естественно, не было. Как отразился кризис на его популярности, мы достоверно узнаем только ближе к концу года. Нынче же рестайлинговая машина стоит от 1 099 000 до 1 279 990 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

KIA Sportage (21 143 шт.)

Четвертое место досталось по итогам восьмимесячных продаж 2012 года корейскому кроссоверу. К тому моменту на рынке было представлено третье поколение автомобиля, весьма облагородившееся внешне по сравнению с предшествовавшим. Приобрести машину в неплохом состоянии, выпущенную именно в тот год, на вторичном рынке можно за 1 000 000 рублей.

Сейчас в салонах официальных дилеров продаются кроссоверы четвертого поколения, получившие абсолютно новый дизайн. Полюбившаяся российским клиентам версия 2.0 AT 4WD распродается по цене 1 624 900 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

Volkswagen Tiguan (18 828 шт.)

Замечательный немецкий компактный кроссовер пять лет назад замыкал пятерку самых продаваемых автомобилей этого класса. Тогда шли продажи первого поколения, только-только прошедшего через рестайлинг. Сегодня на рынке оно предлагается по цене примерно в 1 150 000 рублей — с вменяемым пробегом, не превышающим 100 000 км, и в неплохом состоянии.

С тех пор автомобиль сменился поколением, и ныне самая популярная у отечественного покупателя 180-сильная версия второй генерации с полным приводом и «роботом» стоит 2 069 000 рублей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, кроссоверы, автосалоны, купить машину
11 сентября 2017
283



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы