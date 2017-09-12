Франкфурт-2017: новый Renault Duster появится в России уже в следующем году

Сразу стоит отметить, что сменивший поколение Duster обзавелся совершенно новым кузовом: другие боковые панели, капот и двери, в том числе багажного отделения. Благодаря перелицованным бамперам, радиаторной решетке и оптике кроссовер принял более агрессивный и современный облик. А задние фонари даже отчасти роднят машину с американским Jeep Renegade. К слову сказать, дневные ходовые огни у «Дастера» теперь светодиодные.
Помимо прочего, автомобиль получил и иные колесные диски. В салоне машины «поселился» новый четырехспицевый руль, а воздуховоды изменили свое местоположение. Обращает на себя внимание и видоизмененный блок управления климатической установки с клавишами а-ля MINI.
Мультимедийная система Duster также обновилась. Теперь в единый ряд вынесены несколько опций, среди которых управление системой Start/Stop, режим Eco, парктроник и камера заднего вида — эргономику румыны однозначно улучшили. Однако кнопка, активирующая подогрев сидений, так и осталась в неудобном месте на кресле сбоку.
В целом же надо сказать, что новый Duster заметно повзрослел и возмужал. Кроссовер стал гораздо симпатичнее, приятнее и современнее. И если французы угадают с ценой, новый SUV может составить реальную конкуренцию лидирующему сегодня на рынке Hyundai Creta.