Франкфурт-2017: новый Renault Duster появится в России уже в следующем году

Фото: Вячеслав Василенко
Румынская Dacia презентовала на Франкфуртовском моторшоу кроссовер Duster второго поколения. Официальный представитель компании подтвердил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что мировые продажи новинки начнутся в сентябре-октябре нынешнего года. К нам же, скорее всего, машина приедет уже в начале 2018-го. Французы будут торопиться, чтобы совсем уж не проиграть Hyundai Creta. Есть ли шансы у нового «Дастера» поспорить с «корейцем»?
Вячеслав Василенко

Сразу стоит отметить, что сменивший поколение Duster обзавелся совершенно новым кузовом: другие боковые панели, капот и двери, в том числе багажного отделения. Благодаря перелицованным бамперам, радиаторной решетке и оптике кроссовер принял более агрессивный и современный облик. А задние фонари даже отчасти роднят машину с американским Jeep Renegade. К слову сказать, дневные ходовые огни у «Дастера» теперь светодиодные.

Фото: Вячеслав Василенко

Помимо прочего, автомобиль получил и иные колесные диски. В салоне машины «поселился» новый четырехспицевый руль, а воздуховоды изменили свое местоположение. Обращает на себя внимание и видоизмененный блок управления климатической установки с клавишами а-ля MINI.

Фото: Вячеслав Василенко

Мультимедийная система Duster также обновилась. Теперь в единый ряд вынесены несколько опций, среди которых управление системой Start/Stop, режим Eco, парктроник и камера заднего вида — эргономику румыны однозначно улучшили. Однако кнопка, активирующая подогрев сидений, так и осталась в неудобном месте на кресле сбоку.

В целом же надо сказать, что новый Duster заметно повзрослел и возмужал. Кроссовер стал гораздо симпатичнее, приятнее и современнее. И если французы угадают с ценой, новый SUV может составить реальную конкуренцию лидирующему сегодня на рынке Hyundai Creta.

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12 сентября 2017
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