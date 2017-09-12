Франкфурт-2017: новый Renault Duster появится в России уже в следующем году

Мультимедийная система Duster также обновилась. Теперь в единый ряд вынесены несколько опций, среди которых управление системой Start/Stop, режим Eco, парктроник и камера заднего вида — эргономику румыны однозначно улучшили. Однако кнопка, активирующая подогрев сидений, так и осталась в неудобном месте на кресле сбоку.

В целом же надо сказать, что новый Duster заметно повзрослел и возмужал. Кроссовер стал гораздо симпатичнее, приятнее и современнее. И если французы угадают с ценой, новый SUV может составить реальную конкуренцию лидирующему сегодня на рынке Hyundai Creta.