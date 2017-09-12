Франкфурт-2017: состоялась официальная премьера обновленного KIA Sorento Prime

Фото: Вячеслав Василенко
На Франкфуртском международном автосалоне впервые представлена европейская версия обновленного флагманского кроссовера KIA Sorento Prime. Главными инновациями в автомобиле корейцы считают автоматическую коробку передач и мультимедийную систему.
Вячеслав Василенко

Sorento Prime будет оснащаться новой разработкой KIA — восьмиступенчатой автоматической коробкой. Она позволит обеспечить более четкую механическую связь с двигателем и быстрое переключение передач. Кроме того, водитель сможет выбрать один из четырех режимов движения, наиболее соотвествующий его персональной манере езды.

Кроссовер оборудован новой мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Серьезное внимание конструкторы уделили безопасности — автомобиль получил светодиодную оптику, системы предотвращения столкновений, распознавания усталости водителя и слежения за полосой движения.

В интерьере используются более качественные материалы отделки, в том числе кожа и мягкий пластик. Новый руль и сиденья с регулировками поясничного подпора по двум направлениям, а также панорамная крыша обеспечивают дополнительный комфорт.

Опционально можно приобрести дизайнерский спорт-пакет GT-Line, который отличается красными тормозными суппортами, уникальными накладками, вставками и шильдиками, а также сдвоенными патрубками выпускной системы.

На европейском рынке продажи новинки начнутся уже в четвертом квартале, в то время как российские покупатели получат возможность приобрести машину только в первом полугодии 2018 года.

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12 сентября 2017
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