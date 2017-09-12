Франкфурт-2017: состоялась официальная премьера обновленного KIA Sorento Prime

Sorento Prime будет оснащаться новой разработкой KIA — восьмиступенчатой автоматической коробкой. Она позволит обеспечить более четкую механическую связь с двигателем и быстрое переключение передач. Кроме того, водитель сможет выбрать один из четырех режимов движения, наиболее соотвествующий его персональной манере езды.
Кроссовер оборудован новой мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Серьезное внимание конструкторы уделили безопасности — автомобиль получил светодиодную оптику, системы предотвращения столкновений, распознавания усталости водителя и слежения за полосой движения.