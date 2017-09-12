Франкфурт-2017: состоялась официальная премьера обновленного KIA Sorento Prime

В интерьере используются более качественные материалы отделки, в том числе кожа и мягкий пластик. Новый руль и сиденья с регулировками поясничного подпора по двум направлениям, а также панорамная крыша обеспечивают дополнительный комфорт.

Опционально можно приобрести дизайнерский спорт-пакет GT-Line, который отличается красными тормозными суппортами, уникальными накладками, вставками и шильдиками, а также сдвоенными патрубками выпускной системы.

На европейском рынке продажи новинки начнутся уже в четвертом квартале, в то время как российские покупатели получат возможность приобрести машину только в первом полугодии 2018 года.