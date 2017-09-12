Китайская Chery представила во Франкфурте большой гибридный кроссовер Exeed TX

Фото avtovzglyad.ru
На Франкфуртском автосалоне состоялась презентация нового китайского кроссовера. Однако, вопреки слухам, им стал не Chery Tiggo 9, а супертехнологичный Exeed TX, ориентированный на европейский рынок, включая российский. Конкурент корейскому Hyundai Tucson, американскому Ford Kuga, а также японским Mazda CХ-5 и Nissan X-Trail появится в нашей стране не раньше октября следующего года. Об этом корреспонденту портала «АвтоВзгляд» сообщила официальный представитель российского офиса марки Евгения Никитена-Кацарская.
Вячеслав Василенко

Новейший SUV получил крайне неординарный для изделий из Поднебесной экстерьер c резкими гранями кузова и агрессивным силуэтом. К дизайну новинки приложил руку маэстро Джеймс Хоуп, ранее трудившийся в Ford и GM. Внутри кроссовер не менее привлекателен — не в последнюю очередь благодаря стильной и современной архитектуре салона, качественным материалам отделки и широкому набору встроенного оборудования.

В частности, потребителю будут доступны шесть подушек безопасности, огромный тачскриновый дисплей мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль и оригинальный — скошенный к низу — мультируль. Автомобиль, в том числе благодаря комбинированной отделке салона — кожа и замша — смотрится очень дорого и вполне по европейски. По-хорошему удивляет и его силовая линейка.

Фото avtovzglyad.ru

Chery Exeed TX будет доступен в Европе как гибрид (HEV), плаг-ин гибрид (PHEV) и чистый электромобиль (BEV).

Сначала в продажу продажу поступит PHEV, чья силовая установка будет состоять из 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя мощностью в 150 л. с. и электромотора в 85 кВт. По обещанию производителя, до 100 км/ч машина будет разгоняться за 6 секунд, а ее максималка составит 200 км/ч.

При этом заявленных расход составляет 1,8 литра, во что, честно говоря, верится с трудом. Как и в то, что на чистой электротяге авто сможет проехать около 70 км со скоростью 120 км/ч. При так называемой быстрой зарядке от сети в 220 вольт батареи «китайца» накопят 80% максимального уровня энергии за 30 минут, а полностью — за четыре часа.

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12 сентября 2017
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