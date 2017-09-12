Китайская Chery представила во Франкфурте большой гибридный кроссовер Exeed TX

Новейший SUV получил крайне неординарный для изделий из Поднебесной экстерьер c резкими гранями кузова и агрессивным силуэтом. К дизайну новинки приложил руку маэстро Джеймс Хоуп, ранее трудившийся в Ford и GM. Внутри кроссовер не менее привлекателен — не в последнюю очередь благодаря стильной и современной архитектуре салона, качественным материалам отделки и широкому набору встроенного оборудования.

В частности, потребителю будут доступны шесть подушек безопасности, огромный тачскриновый дисплей мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль и оригинальный — скошенный к низу — мультируль. Автомобиль, в том числе благодаря комбинированной отделке салона — кожа и замша — смотрится очень дорого и вполне по европейски. По-хорошему удивляет и его силовая линейка.