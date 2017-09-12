На Франкфуртском моторшоу показали новый кроссовер Volkswagen T-Roc

Фото: Вячеслав Василенко
На Франкфуртском моторшоу состоялась публичная премьера нового компактного кроссовера Volkswagen T-Roc. Ожидается, что в продаже новинка появится уже до конца нынешнего года, но приедет ли она в Россию — пока неизвестно.
Вячеслав Василенко

Новый Volkswagen T-Roc стал, пожалуй, самым ярким серийным автомобилем в модельном ряду вольфсбургской марки. Кроссовер получил шестиугольную радиаторную решетку, хромированные декоративные элементы экстерьера, светодиодные ходовые огни и контрастную крышу.

Габариты кроссовера составляют 4234/1819/1573 мм — T-Roc короче и ниже, чем Tiguan, однако он на 11 мм шире своего старшего собрата. Отметим, что объем багажного отделения новинки равен 445 литрам, а при сложенных сиденьях заднего ряда достигает 1290 литров.

Фото: Вячеслав Василенко

Volkswagen T-Roc, ориентированный на авторынки стран Европы, оснащается бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с. Пару им составляют шестиступенчатая «механика» или — на выбор покупателя — семидиапазонный «робот» DSG. Привод же предлагается как передний, так и полный.

Кроссовер может похвастать полностью цифровой 11,3-дюймовой панелью приборов, мультимедийным комплексом с тачпадом диагональю в 6,5 или 8 дюймов, устройством для беспроводной зарядки гаджетов, а также восьмиканальной стереосистемой.

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12 сентября 2017
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