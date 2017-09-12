На Франкфуртском моторшоу показали новый кроссовер Volkswagen T-Roc

Новый Volkswagen T-Roc стал, пожалуй, самым ярким серийным автомобилем в модельном ряду вольфсбургской марки. Кроссовер получил шестиугольную радиаторную решетку, хромированные декоративные элементы экстерьера, светодиодные ходовые огни и контрастную крышу.
Габариты кроссовера составляют 4234/1819/1573 мм — T-Roc короче и ниже, чем Tiguan, однако он на 11 мм шире своего старшего собрата. Отметим, что объем багажного отделения новинки равен 445 литрам, а при сложенных сиденьях заднего ряда достигает 1290 литров.