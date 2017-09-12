На Франкфуртском моторшоу показали новый кроссовер Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc, ориентированный на авторынки стран Европы, оснащается бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с. Пару им составляют шестиступенчатая «механика» или — на выбор покупателя — семидиапазонный «робот» DSG. Привод же предлагается как передний, так и полный.

Кроссовер может похвастать полностью цифровой 11,3-дюймовой панелью приборов, мультимедийным комплексом с тачпадом диагональю в 6,5 или 8 дюймов, устройством для беспроводной зарядки гаджетов, а также восьмиканальной стереосистемой.