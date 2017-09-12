Во Франкфурте дебютировал кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения

Фото: Вячеслав Василенко
Штутгартская компания Porsche представила новое поколение кроссовера Cayenne. Германские дилеры уже приступили к приему заказов на новинку, а вот когда автомобиль появится в России — пока неизвестно.
Вячеслав Василенко

Porsche Cayenne, как и прежде, с кем-либо другим спутать сложно. Но при этом внешне автомобиль, конечно, серьезно преобразился — не в последнюю очередь благодаря утонченной задней оптике, которая словно по лекалам BMW проходит диодной полоской по всему периметру кормы. Надо сказать, смотрится она и впрямь очень «круто» и эстетично.

Кроссовер получил две «двухстволки» выхлопной системы, расположенных по краям бампера. И отныне дизайнерское исполнение задней части Cayenne роднит его с младшей моделью Macan.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

Стоит добавить, что видоизменилась и передняя оптика, получившая дополнительные светодиодные лепестки. Диоды поселились и в противотуманках, а в бампере органично вписались широченные воздухозаборники. Кроме того, автомобиль похвастал изящными дисками на низкопрофильных шинах Pirelli. Нельзя обделить вниманием и карбон-керамические тормозные механизмы — все в лучших традициях штутгартской марки.

В салоне же нового Porsche Cayennе можно обнаружить графический кокпит, огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы и шикарные материалы отделки — в общем, интерьер традиционно выглядит спортивно, агрессивно и дорого.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

В основу нового Porsche Cayenne легла модульная платформа MLB Evo — та же база, на которой построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Благодаря этому машина стала гораздо легче своей предшественница — она «сбросила» 55 килограммов, и теперь ее масса составляет 1985 кг.

Поначалу кроссовер будет продаваться в двух модификациях с 340- и 440-сильными моторами, агрегатированными с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Примечательно, что впервые в истории модели Cayenne оснастили системой, отвечающей за «подруливание» задней оси. На скорости выше 50 км/ч она поворачивает колеса на 0,5 градуса в сторону поворота, а когда автомобиль движется медленнее — на 2,8 градуса в обратную сторону.

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12 сентября 2017
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