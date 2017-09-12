Во Франкфурте дебютировал кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения

Porsche Cayenne, как и прежде, с кем-либо другим спутать сложно. Но при этом внешне автомобиль, конечно, серьезно преобразился — не в последнюю очередь благодаря утонченной задней оптике, которая словно по лекалам BMW проходит диодной полоской по всему периметру кормы. Надо сказать, смотрится она и впрямь очень «круто» и эстетично.

Кроссовер получил две «двухстволки» выхлопной системы, расположенных по краям бампера. И отныне дизайнерское исполнение задней части Cayenne роднит его с младшей моделью Macan.