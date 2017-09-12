Во Франкфурте презентовали обновленный кроссовер Lexus NX 300h

В салоне же кроссовера практически никаких изменений не произошло. Обращает на себя внимание разве что посвежевший дисплей мультимедийного комплекса.

Остается лишь добавить, что в движение автомобиль, как и прежде, приводит 197-сильная гибридная силовая установка, включающая в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора.