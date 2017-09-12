Во Франкфурте презентовали обновленный кроссовер Lexus NX 300h

Обновленный Lexus NX 300h обзавелся немного подретушированной фальшрадиаторной решеткой, объединенной с «грилем», перелицованными бамперами и новыми колесными дисками. Кроме того, японцы чуть видоизменили оптику — светодиодные «глазки» теперь имеют боковые окантовки. А задняя оптика получила более выпуклые грани. Нельзя не отметить и новые передние воздухозаборники.
Компания Lexus представила на моторшоу во Франкфурте слегка обновившийся кроссовер NX 300h. Точные даты начала российских продаж автомобиля пока не называются, однако можно предположить, что машины поступят к дилерам в самое ближайшее время.
В салоне же кроссовера практически никаких изменений не произошло. Обращает на себя внимание разве что посвежевший дисплей мультимедийного комплекса.
Остается лишь добавить, что в движение автомобиль, как и прежде, приводит 197-сильная гибридная силовая установка, включающая в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора.
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