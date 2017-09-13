Франкфурт-2017: состоялась премьера нового кроссовера Jaguar E-PACE

Новый Jaguar E-PACE во многом схож со спортивным F-TYPE. Кроссовер получил характерную для «Ягуаров» радиаторную решетку, короткие свесы и массивные задние крылья. Да и светодиодный рисунок дневных ходовых огней в форме буквы «J», проходящий по контуру головных фар, напоминает нам все тот же «Эф-Тайп».
Салон Jaguar E-PACE отделан высококачественными материалами. Покупателей порадуют мягкая обивка дверей, матово-хромовые дверные ручки и отделанная кожей приборная панель. Гармонично смотрятся и хромированные металлические элементы, украшающие интерьер.