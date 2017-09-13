Франкфурт-2017: состоялась премьера нового кроссовера Jaguar E-PACE

Новые кроссоверы E-PACE оснащаются мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым тачпадом и разъемами для гаджетов всех пассажиров. За «музыку» же отвечает широко используемая на машинах Jaguar и Land Rover аудиосистема Meridian с 15 динамиками.

Моторная гамма Jaguar E-PACE представлена исключительно четырехцилиндровыми двухлитровыми двигателями Ingenium мощностью от 150 до 300 л. с. Коробка передач при этом безальтернативно девятиступенчатая автоматическая, а привод — полный.

Кроссоверы располагают множеством «безопасных» систем, среди которых, помимо прочих, «активный капот» и подушка для пешехода, система экстренного торможения. Кроме того, автомобиль наделен системой адаптивного дальнего света, ассистентом парковки, навигацией с возможностью управления голосом и проекционным дисплеем.