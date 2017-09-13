Новый Subaru XV: первые подробности о кроссовере для России

Как сообщает пресс-служба Subaru, XV второй генерации построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), благодаря чему значительно повысилась жесткость и прочность кузова. Моторная гамма модели теперь включает в себя 1,6-литровый 114-сильный двигатель и двухлитровый 150-сильный агрегат. В качестве коробки передач выступает вариатор, а привод — безальтернативно полный.

Кроссовер может похвастать системой помощи при движении по бездорожью X-MODE, комплексом систем безопасности EyeSight, 221-миллиметровым клиренсом, а также мультимедийкой с 8-дюймовым тачпадом. В списке оснащения нового XV, помимо прочего, значатся система автоматического управления дальним светом, мониторинг приближающихся автомобилей при движении задним ходом, люк с электроприводом и 17-дюймовые колеса (18-дюймовые предлагаются опционально).

Старт российских продаж новинки намечен на октябрь, однако прайс-листы японский производитель пока не анонсирует. Отметим также, что XV будет импортироваться в Россию и Белоруссию из Японии.