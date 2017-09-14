Когда начнутся продажи кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

– Начало продаж этой машины планируем на апрель следующего года, — приводит слова Яна Прохазки агентство RNS. — Сейчас (в России — прим.ред.) — топовые версии, потому что мы привозим машины из Чехии. Мы отказались от простых версий, потому что не получилось бы привезти ее по хорошей цене.

Глава российского представительства Skoda также отметил, что как только Kodiaq встанет на конвейер нижегородского завода, появятся новые, более доступные модификации модели. Среди них, к примеру, версия с системой переднего привода.

Производство полного цикла кроссовера Skoda Kodiaq на предприятии «Группы ГАЗ» наладят в первом квартале 2018 года. По предварительным подсчетам, благодаря локализации годовой объем продаж модели составит порядка 30 000 машин.