Porsche выпустит Cayenne в кузове кроссовер-купе

По словам Оливера Блюма, в настоящее время руководители компании Porsche рассматривают возможность расширения семейства Cayenne за счет версии в кузове кросс-купе. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Как сообщает Autocar, будущий конкурент Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6 получит те же двигатели, что и Panamera второго поколения. Речь идет о 2,9-литровом 440-сильном моторе и четырехлитровом битурбированном V8 мощностью 550 л. с. Не исключено, что спустя некоторое время штутгартцы выпустят и гибридную модификацию модели. Прочих технических подробностей о новинке на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на моторшоу во Франкфурте компания Porsche представила новую генерацию кроссовера Cayenne. Чем порадует покупателей сменивший поколение SUV, можно прочитать здесь.