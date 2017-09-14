Volvo объявила дату премьеры нового компактного кроссовера

На сегодняшний день о кроссовере Volvo XC40 практически ничего не известно. Как ранее сообщали представители компании, автомобиль построили на новой модульной платформе CMA. По предварительным данным, в моторную гамму модели вошли трех- и четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом, а спустя некоторое время появится и гибридная модификация.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что шведы рассчитывают продавать около 100 000 автомобилей XC40 по всему миру в год. Между прочим, в 2016-м в пользу машин Volvo сделали выбор 534 332 человека. В частности, российские дилеры реализовали всего 5585 штук — автомобили шведской марки в нашей стране высокой популярностью не пользуются.