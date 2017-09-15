В России начались продажи кроссовера Renault Kaptur спецсерии Extreme

Как сообщает пресс-служба Renault, главными особенностями «экстремального» Kaptur являются полностью светодиодная оптика с технологией Pure Vision и динамические указатели поворота. Окрашенный в цвет «Слоновая кость» кроссовер с коричневой крышей обзавелся 17-дюймовыми дисками из легкого сплава и хромированными шильдиками «Extreme».

Сиденья Kaptur Extreme отделаны комбинированной кожей дымчато-коричневого цвета с декоративными черными вставками. Подлокотник, карты дверей и руль также выполнены из кожи с прострочкой бежевого цвета и логотипом спецсерии. В дополнение к этому на порогах кроссовера установлены накладки из нержавеющей стали.

Kaptur Extreme продается в трех модификациях с 1,6- и 2,0-литровыми моторами, вариатором, шестиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом». Автомобили лимитированной версии могут похвастать мультимедийной навигационной системой Media NAV 3.0 с 7-дюймовым тачпадом, климат-контролем, системой дистанционного запуска двигателя Renault Start и многими другими «комфортными» опциями.