Mitsubishi представит новый купеобразный кроссовер

Фото: Mitsubishi
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Mitsubishi, 27 октября на Токийском автосалоне состоится премьера нового кроссовера-купе e-Evolution. Правда, пока лишь в статусе концепта.
Вячеслав Василенко

Речь идет об автомобиле с электрической силовой установкой, фирменной системой полного привода и широким спектром современных систем, облегчающих жизнь водителю. Никаких других подробностей о концептуальном Mitsubishi e-Evolution производитель пока не раскрывает.

Рискнем предположить, что когда прототип превратится в серийную машину, линейка силовых агрегатов пополнится традиционными двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

Стоит напомнить, что японцы намерены расширить модельный ряд марки, сделав основной акцент на кроссоверах и внедорожниках. Что касается России, то продуктовая линейка Mitsubishi уже пополнлась на нашем рынке флагманским Pajero Sport калужской сборки, а в следующем году к ней примкнет совершенно новый «паркетник» Eclipse Cross.

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20 сентября 2017
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