Mitsubishi представит новый купеобразный кроссовер

Речь идет об автомобиле с электрической силовой установкой, фирменной системой полного привода и широким спектром современных систем, облегчающих жизнь водителю. Никаких других подробностей о концептуальном Mitsubishi e-Evolution производитель пока не раскрывает.

Рискнем предположить, что когда прототип превратится в серийную машину, линейка силовых агрегатов пополнится традиционными двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

Стоит напомнить, что японцы намерены расширить модельный ряд марки, сделав основной акцент на кроссоверах и внедорожниках. Что касается России, то продуктовая линейка Mitsubishi уже пополнлась на нашем рынке флагманским Pajero Sport калужской сборки, а в следующем году к ней примкнет совершенно новый «паркетник» Eclipse Cross.