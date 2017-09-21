Новый кроссовер Audi Q8 приехал в Россию

Внешне Q8 выглядит довольно агрессивно — не в последнюю очередь благодаря хищному прищуру фар, поджатому переднему бамперу с огромными воздухозаборниками, покатой крыше и стильному заднему спойлеру. В общем, идеи, заложенные в дизайн концептуального Audi Q8 Sport, воплотились в жизнь.

Новый кроссовер-купе построен на «тележке» MLB, а в качестве агрегатов ему достались дизельные и бензиновые моторы с наддувом, включая бешеный V8 объемом 4,0 литра. Для электрозависимых автолюбителей и прочих гринписовцев предусмотрена гибридная силовая установка, разработанная совместно со специалистами из Porsche.

Появление конкурента баварскому BMW X6 и штутгартскому Mercedes GLE Coupe на рынке запланировано на начало будущего года.