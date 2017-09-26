Ford анонсировал выпуск нового кроссовера

Американцы объявили о выпуске совершенно нового кроссовера на электрической тяге, который появится на рынке в 2020 году. По заверениям представителей Ford, их электрокар без дополнительной зарядки сможет проезжать расстояния не менее 480 км.
Вячеслав Василенко

Впрочем, это не единственная новость от заокеанского производителя. Поддавшись «зеленым» трендам, фордовцы объявили о намерении добавить электрические и гибридные модификации практически всем своим автомобилям.

Для реализации проектов компания вложит около 4,5 млрд. долларов США, что уже в ближайшие пять лет позволит ей выпустить 13 новых моделей с электроприводом. В частности, гибридные пикап Ford F-серии, пони-кар Mustang и подзаряжаемый фургон Transit Custom.

Помимо прочего, американцы инвестируют еще 700 000 000 долларов в производство электрифицированных машин с автономным управлением. Первый беспилотеный электромобиль должен родиться на свет в 2021 году.

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26 сентября 2017
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