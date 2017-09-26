Ford анонсировал выпуск нового кроссовера

Впрочем, это не единственная новость от заокеанского производителя. Поддавшись «зеленым» трендам, фордовцы объявили о намерении добавить электрические и гибридные модификации практически всем своим автомобилям.

Для реализации проектов компания вложит около 4,5 млрд. долларов США, что уже в ближайшие пять лет позволит ей выпустить 13 новых моделей с электроприводом. В частности, гибридные пикап Ford F-серии, пони-кар Mustang и подзаряжаемый фургон Transit Custom.

Помимо прочего, американцы инвестируют еще 700 000 000 долларов в производство электрифицированных машин с автономным управлением. Первый беспилотеный электромобиль должен родиться на свет в 2021 году.