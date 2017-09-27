В России поступит в продажу новый недорогой кроссовер

С учетом развития филиальной сети и получения необходимых документов, Borgward планирует реализовать в 2018-ом 200—250 автомобилей. Пока речь идет о компактных SUV BX5 и среднеразмерных BX7 TS. Уже в 2019 году компания предполагает выйти на конкурентные объемы продаж.

Как сообщает «Деловой Петербург», первым дилером Borgward станет Объединенная автомобильная корпорация, руководитель которой Олег Барабанов на прошлой неделе на автосалоне во Франкфурте подписал меморандум между ОАК и немецким производителем.

На прошедшем мотор-шоу Borgward уже представил возрожденный концепт-кар Isabella, отдавая дань памяти легендарной модели 50-х годов прошлого века. По словам Олега Барабанова, эту модель планируется импортировать в Россию в 2019—2020 году.

Напомним, что Borgward — один из крупнейших и самых известных в прошлом немецких производителей автомобилей. Компания была основана в 1929 инженером Карлом Боргвардом и проработала до банкротства в 1961 году. Как сообщил его внук Кристиан Боргвард, последнее ее возрождение произошло в 2015 году, и с недавних пор автомобили бренда производятся на мощностях китайского завода Foton.