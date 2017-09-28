Toyota RAV4: новые комплектации и новые двигатели

Как объясняют в компании, решение вернуть в гамму моторов дизельный двигатель вызвано многочисленными просьбами покупателей. Вообще-то это странно — в России агрегаты на тяжелом топливе спросом не пользуются. Тем не менее, у отечественных поклонников кроссовера появилась такая возможность. Тубродизелем объемом 2,2 л, мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 340 Нм оснащается единственная версия с полным приводом, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, в комплектациях «Комфорт Плюс» и «Престиж». Их цена составляет соответственно 1 986 000 и 2 158 000 рублей.

Новых комплектаций две. Первая «Стандарт Плюс» является расширением базовой «Стандарт» и стоит от 1 540 000 рублей за переднеприводную версию и 1 679 000 — за полный привод. В ней добавились вариатор, двухзонный климат-контроль, кожаный руль и датчик дождя. Комплектация «Комфорт Плюс» заменила старый «Комфорт». Цена — от 1 688 000 рублей. Она получила дополнительно климат-контроль, диски из легкого сплава, обогрев руля и лобового стекла, камеру заднего вида, электропривод пятой двери, светодиодные фары, бесключевую систему доступа в салон и запуск двигателя кнопкой.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», во всех комплектациях машина оборудуется мультимедийной системой с обновленным сервисом «Яндекс.Авто».