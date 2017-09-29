Geely завалит Россию китайско-белорусскими кроссоверами

Фото: Geely
В четвертом квартале этого года китайская Geely откроет новую машиностроительную площадку на территории белорусского предприятия «БелДжи» в городе Жодино. Первый автомобилем местной сборки, ориентированным для России, станет кроссовер Geely Atlas.
Мирон Горин

Инвестиции в развитие проекта составили свыше 300 000 000 долларов США, запланированные объемы производства — 60 000 автомобилей в год.

Новый кроссовер Geely Atlas получит две модификации с моторами мощностью 140 и 184 л. с., коробки передач — шестискоростные «механика» и «автомат». По умолчанию автомобиль обзаведется электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, помощником при старте на склоне, антиблокировочной системой тормозов, кондиционером и фронтальными подушками безопасности.

В более продвинутых версиях машина порадует кожаным салоном, двухзонным климатом, панорамной крышей и прочими радостями жизни.

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29 сентября 2017
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