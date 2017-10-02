KIA опубликовала видеоролик нового кроссовера для России

Фото: KIA
Компания KIA обнародовала тизерный видеоролик абсолютного нового кроссовера, ориентированного на российский авторынок. Вероятнее всего, перед нами бюджетный SUV, построенный на базе KIA Rio, который должен появиться в продаже до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

Представители компании KIA держат информацию о модели в строжайшем секрете, не сообщая ни ее названия, ни каких-либо технических подробностей. В настоящее время известно лишь то, что кроссовер станет первым автомобилем нового семейства X-Line.

Скорее всего, речь идет о новом маленьком SUV, в основу которого легла модель KIA Rio. Как корреспонденту портала «АвтоВзгляд» рассказал директор по маркетингу KIA Motor Rus Валерий Тараканов, этот кроссовер, являющийся по факту высоким хетчбэком, может похвастать увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом. Премьера машины, по его словам, состоится до конца нынешнего года.

Как бы там ни было, представители компании расскажут о новой модели в самое ближайшее время.

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2 октября 2017
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