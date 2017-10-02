KIA опубликовала видеоролик нового кроссовера для России

Скорее всего, речь идет о новом маленьком SUV, в основу которого легла модель KIA Rio. Как корреспонденту портала «АвтоВзгляд» рассказал директор по маркетингу KIA Motor Rus Валерий Тараканов, этот кроссовер, являющийся по факту высоким хетчбэком, может похвастать увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом. Премьера машины, по его словам, состоится до конца нынешнего года.

Как бы там ни было, представители компании расскажут о новой модели в самое ближайшее время.