Renault выпустит несколько «заряженных» кроссоверов

Фото: www.netcarshow.com
Руководители компании Renault планируют поставить на конвейер несколько «горячих» кроссоверов. Предполагается, что «заряженные» модификации RS получат модели Captur, Koleos, а также Kadjar.
Виктория Базылева

Как сообщает Car Advice со ссылкой на управляющего директора подразделения Renault Sport Cars Патриса Ратти, первые «спортивные» кроссоверы появятся в шоу-румах официальных дилеров уже в ближайшем будущем. По мнению Ратти, спрос на эти автомобили будет высоким, учитывая, что популярность машин сегмента SUV растет по всему миру день ото дня.

Говоря о будущих новинках, глава Renault Sport Cars сравнил их с «горячими» кроссоверами от Porsche и Maserati. По его словам, автомобили смогут похвастать впечатляющими динамическими характеристиками, а также безупречной управляемостью, и это несмотря на относительно невысокие ценники.

Впрочем, никаких даже ориентировочных сроков появления машин в продаже Патрис Ратти называть не стал. Технические подробности о новинках также пока не раскрываются.

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2 октября 2017
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