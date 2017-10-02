Renault выпустит несколько «заряженных» кроссоверов

Как сообщает Car Advice со ссылкой на управляющего директора подразделения Renault Sport Cars Патриса Ратти, первые «спортивные» кроссоверы появятся в шоу-румах официальных дилеров уже в ближайшем будущем. По мнению Ратти, спрос на эти автомобили будет высоким, учитывая, что популярность машин сегмента SUV растет по всему миру день ото дня.

Говоря о будущих новинках, глава Renault Sport Cars сравнил их с «горячими» кроссоверами от Porsche и Maserati. По его словам, автомобили смогут похвастать впечатляющими динамическими характеристиками, а также безупречной управляемостью, и это несмотря на относительно невысокие ценники.

Впрочем, никаких даже ориентировочных сроков появления машин в продаже Патрис Ратти называть не стал. Технические подробности о новинках также пока не раскрываются.