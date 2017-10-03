Lexus анонсировал премьеру нового кроссовера

Помимо других одиннадцати серийных моделей, Lexus представит в Токио сменивший поколение LS, который красовался на стендах японской марки на прошедших Женевском и Франкфуртском автосалонах. Компанию седану составят обновленный NX и абсолютно новое купе LC, хотя и эти машины новинками назвать уже нельзя.

Куда более интересно, что на Токийском моторшоу, которое пройдет с 28 октября по 5 ноября, состоится премьера засекреченной концептуальной модели Lexus. Никакой информации относительно этой машины японцы не раскрывают. Учитывая, что кроссоверы пользуются высокой популярностью по всему миру, можно предположить, что этот автомобиль именно SUV. Однако доподлинно даже тип его кузова пока неизвестен.