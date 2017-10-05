Дохлый номер: тест-драйв Subaru XV нового поколения

Помнится, как японцы пытались выправить эту ситуацию, предложив в 2011 году кроссовер XV, призванный пополнить ряды поколонников бренда — тщетно. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, способен ли переломить ситуацию автомобиль нового поколения.

Что уж говорить, прежний XV навевал тоску. Да, у него был постоянный полный привод, дорожный просвет в 220 мм, но по сравнению с конкурентами машина выглядела чересчур бюджетно. Аскетизм, обусловленный экономией производителя, потребители не оценили. Не поменял ситуацию и рестайлинг, проведенный в 2016 году. Добавим сюда скрипучие пластики панелей отделки салона, невнятную работу мультимедийной системы, жесткую подвеску и страдающие повышенным масляным аппетитом моторы. В общем — бедный родственник.

Поэтому совсем неудивительно, что за минувший год компании удалось продать в России всего 475 кроссоверов. С таким результатом XV мог бы занять почетное место на кладбище моделей, ушедших из нашей страны.

Впрочем, ребята из Страны восходящего солнца не унывают, о чем свидетельствует очередная попытка воскресить модель: к нам приехало второе поколение Subaru XV. Встречайте.