В России начались продажи нового кроссовера Range Rover Velar

Фото: www.netcarshow.com
5 октября в России, Армении, Белоруссии и Казахстане стартовали продажи абсолютного нового кроссовера Land Rover Range Rover Velar. Приобрести новинку можно по цене от 3 880 000 рублей.
Виктория Базылева

Новый Range Rover Velar, расположившийся в модельном ряду между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, продается в семи комплектациях. Кроме того, официальные дилеры предлагают машину специальной серии First Edition.

Уже в базовой версии кроссовер может похвастать светодиодными фарами, двумя 10-дюймовыми тачпадами в салоне, а также отделанными кожей рулевым колесом и креслами. В списке оснащения значатся, помимо прочего, обогрев лобового стекла, система адаптации к дорожным условиям Terrain Response, датчик давления в шинах, система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics и ассистент при старте с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.

Автомобили оснащаются дизельным 2,0- и 3,0-литровыми двигателями мощностью 180, 240 и 300 л. с. и двумя бензиновыми моторами объемом в 2 и 3 литра, генерирующими 250 и 380 сил соответственно. Все «Велары» безальтернативно комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом с системой Intelligent Driveline Dynamics.

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5 октября 2017
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