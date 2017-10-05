В России начались продажи нового кроссовера Range Rover Velar

Новый Range Rover Velar, расположившийся в модельном ряду между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, продается в семи комплектациях. Кроме того, официальные дилеры предлагают машину специальной серии First Edition.

Уже в базовой версии кроссовер может похвастать светодиодными фарами, двумя 10-дюймовыми тачпадами в салоне, а также отделанными кожей рулевым колесом и креслами. В списке оснащения значатся, помимо прочего, обогрев лобового стекла, система адаптации к дорожным условиям Terrain Response, датчик давления в шинах, система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics и ассистент при старте с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.

Автомобили оснащаются дизельным 2,0- и 3,0-литровыми двигателями мощностью 180, 240 и 300 л. с. и двумя бензиновыми моторами объемом в 2 и 3 литра, генерирующими 250 и 380 сил соответственно. Все «Велары» безальтернативно комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом с системой Intelligent Driveline Dynamics.