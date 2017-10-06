Toyota презентует в Токио свой новый кроссовер

Габариты нового Toyota Tj Cruiser составляют 4300/1755/1620 мм при колесной базе, равной 2750 мм. В основе кросс-вэна, как сообщает Njcar, лежит модульная платформа TNGA — та же база, на которой построена новая Camry.

Концептуальная машина приводится в движение гибридной силовой установкой, включающей в себя двухлитровый бензиновый агрегат и электромотор. Привод может быть как передний, так и полный. Прочие технические характеристики пока не раскрываются.

Tj Cruiser может похвастать «внедорожным» пластиковым обвесом с раширителями колесных арок, а также специальным покрытием на капоте, крыше и пятой двери, которое защищает кузов от царапин.

К слову сказать, буквы Tj в названии расшифровываются как Toolbox и Joy, что в переводе с английского означает «ящик для инструментов» и «радость».