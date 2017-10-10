Опубликованы первые фотографии кроссовера BMW X2 без камуфляжа

Как сообщает портал Motor1, опубликовавший свежие снимки нового BMW X2, производство кроссовера наладят на заводе BMW в Регенсбурге, где в настоящее время собирают младший X1.

Новинку построили на модульной платформе UKL — той же базе, что лежит в основе X1, а также 2-й серии Active Tourer и Grand Tourer. Моторная гамма модели, предположительно, будет включать в себя двухлитровые бензиновые и дизельные турбированные двигатели мощностью от 150 до 300 л. с. В продаже появятся модификации как с механической, так с автоматической коробкой передач.

Напомним, что премьера концепт-кара BMX X2 состоялась в прошлом году на автосалоне в Париже. Судя по фотографиям, ключевые отличия серийной версии от концептуальной заключаются в видоизмененных бамперах и перелицованной оптике.