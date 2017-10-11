Когда приедет в Россию новый кроссовер Volkswagen Teramont

Фото: www.netcarshow.com
Российские дилеры Volkswagen приступят к приему заказов на новый большой кроссовер Teramont до конца нынешнего года. Об этом журналистам рассказал Андрей Гордасевич, руководитель направления PR марки Volkswagen в России.
Виктория Базылева

– До конца года мы начнем принимать заказы. Старт приема заказов в нашем случае есть фактическое начало продаж, — приводит слова Андрея Гордасевича «Российская Газета».

Он также отметил, что первые «живые» автомобили появятся в шоу-румах дилеров весной следующего года. Но даже ориентировочные цены на новый Teramont руководитель направления PR называть не стал.

Напомним, что премьера Volkswagen Teramont — самого большого кроссовера в модельном ряду вольфсбургской марки — состоялась в прошлом году. Машину построили на модульной платформе MQB, ее габариты: 5037/1979/1768 мм.

Предполагается, что в моторную гамму войдут двухлитровый 238-сильный и 3,6-литровый 280-сильный двигатели. Коробка передач — безальтернативно восьмиступенчатый «автомат», а привод — передний или полный.

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11 октября 2017
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