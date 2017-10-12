Названы российские цены и дата начала продаж нового Volvo XC60

Новинка может похвастать расширенным списком оснащения, который, помимо прочего, включает в себя систему предотвращения выезда на встречную полосу, четырехзонный климат-контроль CleanZone, аудиосистему Bowers & Wilkins и автопилот Pilot Assist, осуществляющий управление машиной на скоростях до 130 км/ч. Впрочем, этот электронный ассистент предлагается лишь за дополнительную плату.

Стоит отметить, что XC60 пользуется высокой популярностью не только у европейских автомобилистов, но и у российских. Хотя, учитывая, что автомобили шведской марки у нас не особо востребованы в принципе, популярностью это можно назвать с большой натяжкой.

Тем не менее, по итогам первых трех кварталов нынешнего года XC60 разошелся тиражом в 2361 экземпляр. А всего за девять месяцев дилеры Volvo реализовали 4923 машины. Получается, что почти половина всех скромных продаж шведской марки приходится именно на этот среднеразмерный SUV.