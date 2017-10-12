Названы российские цены и дата начала продаж нового Volvo XC60

Новый Volvo XC60 встал на конвейер завода в шведском Торсланде еще весной — в Европе сменивший поколение кроссовер продается уже как несколько месяцев. И вот он наконец-то доехал и до нас. Хотя первые живые машины доберутся до своих заказчиков только в начале следующего года.
Напомним, что Volvo XC60 второй генерации построен на фирменной модульной платформе SPA — той же «тележке», что лежит в основе моделей семейства «девяностых». В моторную гамму кроссовера, ориентированного на Россию, вошли два дизельных двигателя мощностью 190 и 235 л. с., а также бензиновые Т5 и Т6, развивающие 249 и 320 сил соответственно.