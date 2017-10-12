Названы российские цены и дата начала продаж нового Volvo XC60

Фото: Виктория Базылева
В Москве состоялась премьера кроссовера Volvo XC60 второго поколения. В шоу-румах официальных дилеров новинка появится в конце октября. Правда, пока только в лимитированном издании First Edition. А в ноябре начнется прием заказов на всю линейку нового SUV. Стартовый ценник — 2 995 000 рублей.
Виктория Базылева

Новый Volvo XC60 встал на конвейер завода в шведском Торсланде еще весной — в Европе сменивший поколение кроссовер продается уже как несколько месяцев. И вот он наконец-то доехал и до нас. Хотя первые живые машины доберутся до своих заказчиков только в начале следующего года.

Напомним, что Volvo XC60 второй генерации построен на фирменной модульной платформе SPA — той же «тележке», что лежит в основе моделей семейства «девяностых». В моторную гамму кроссовера, ориентированного на Россию, вошли два дизельных двигателя мощностью 190 и 235 л. с., а также бензиновые Т5 и Т6, развивающие 249 и 320 сил соответственно.

Фото: Виктория Базылева

Новинка может похвастать расширенным списком оснащения, который, помимо прочего, включает в себя систему предотвращения выезда на встречную полосу, четырехзонный климат-контроль CleanZone, аудиосистему Bowers & Wilkins и автопилот Pilot Assist, осуществляющий управление машиной на скоростях до 130 км/ч. Впрочем, этот электронный ассистент предлагается лишь за дополнительную плату.

Стоит отметить, что XC60 пользуется высокой популярностью не только у европейских автомобилистов, но и у российских. Хотя, учитывая, что автомобили шведской марки у нас не особо востребованы в принципе, популярностью это можно назвать с большой натяжкой.

Тем не менее, по итогам первых трех кварталов нынешнего года XC60 разошелся тиражом в 2361 экземпляр. А всего за девять месяцев дилеры Volvo реализовали 4923 машины. Получается, что почти половина всех скромных продаж шведской марки приходится именно на этот среднеразмерный SUV.

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13 октября 2017
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