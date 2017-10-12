Рассекречен экстерьер кроссовера Infiniti QX80 второго поколения

Фото: Infiniti
Компания Infiniti обнародовала тизерное изображение модели QX80 новой генерации. Публичная премьера самого большого кроссовера японской марки состоится 14 ноября на автосалоне в Дубае.
Виктория Базылева

Судя по тизеру, внешний вид предсерийного Infiniti QX80 перекликается с экстерьером концептуального QX80 Monograph, который японцы показали в апреле на Нью-Йорском моторшоу. Кроме того, дизайнеры позаимствовали некоторые решения у «младших» кроссоверов QX30 и QX60.

По предварительным данным, в движение новый Infiniti QX80 будет приводить тот же 5,6-литровый V8, что трудится под капотом машины нынешнего поколения, только модернизированный. К тому же существует вероятность, что в моторную гамму войдет новый трехлитровый битурбированный V6, которым в настоящее время оснащаются Q50 и Q60. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

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12 октября 2017
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