Hyundai готовит к премьере новый кроссовер

Впрочем, никаких технических подробностей о «зеленом» Hyundai Kona производитель по-прежнему не раскрывает. По неподтвержденной информации максимальная дальность хода новинки составит около 390 километров — и это единственное, что известно на сегодняшний день.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что продажи Hyundai Kona с традиционными ДВС в Корее стартовали летом, а у европейских дилеров автомобиль появится до конца осени.

До нашей страны кроссовер в обозримом будущем не доберется. Как нам рассказал глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, в компании скептически оценивают возможность вывода этой модели из-за того, что в линейке уже есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta.