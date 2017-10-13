Hyundai готовит к премьере новый кроссовер

Фото: www.netcarshow.com
Официальная премьера кроссовера Hyundai Kona EV, оборудованного электрической силовой установкой, состоится весной следующего года на Женевском автосалоне. А в шоу-румах официальных дилеров новинка появится, предположительно, осенью.
Виктория Базылева

Впрочем, никаких технических подробностей о «зеленом» Hyundai Kona производитель по-прежнему не раскрывает. По неподтвержденной информации максимальная дальность хода новинки составит около 390 километров — и это единственное, что известно на сегодняшний день.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что продажи Hyundai Kona с традиционными ДВС в Корее стартовали летом, а у европейских дилеров автомобиль появится до конца осени.

До нашей страны кроссовер в обозримом будущем не доберется. Как нам рассказал глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, в компании скептически оценивают возможность вывода этой модели из-за того, что в линейке уже есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta.

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13 октября 2017
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