Volkswagen похоронил Scirocco ради нового кроссовера

Факт, но Scirocco стремительно потерял популярность, и если раньше компания пристраивала по 50 000 машин в год, то теперь объем продаж сократился в два с половиной раза. А в России спрос на модель и вовсе упал до критического минимума, что в итоге заставило производителя свернуть ее продажи еще пару лет назад.

Как уже было сказано, производственные мощности теперь будут задействованы для выпуска нового компактного кроссовера Volkswagen T-Roc, который получил несвойственный для вольфсбургской марки яркий дизайн, явно ориентированный на молодую аудиторию.

Европейским потребителям новинка предлагается в трех комплектациях: Advance, Advance Style и Sport. Стартовый ценник авто в Германии составляет 20 400 евро.

Покупатели могут выбрать дизельные и бензиновые моторы, работающие в мощностном диапазоне от 115 до 190 сил. Коробки передач — шестискоростная «механика» или семиступенчаптый «робот». Привод — передний, либо полный.