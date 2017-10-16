Hyundai готовит невероятно секретный кроссовер для России

Hyundai хочет знать целевого потребителя, кому интересен этот сегмент сегодня и кому он будет интересен в будущем, каковы новые тенденции среди покупателей (безотносительно сегмента) и как на этом фоне будет выглядеть их новинка. В подрядчики корейцы взяли Международный институт маркетинговых и социальных исследований ГфК-Русь и заказали ему обширное исследование методом социологического опроса фокус-групп и отдельных интервью с ведущими экспертами автомобильного рынка.

Меня позвали экспертом.

Интервью под видеозапись. Перед началом работы предлагают подписать бумагу. Соглашение о конфиденциальности. Читаю внимательно. Оказывается, я обязан не только молчать, но и в случае утечки оплатить ЛЮБЫЕ потери фирмы. Не находящиеся в причинно-следственной связи, а именно так: ЛЮБЫЕ. Спрашиваю, а срок эмбарго? Барышня вежливо теряет лицо и с извинениями уходит совещаться. Через двадцать минут возвращается: срок неразглашения ПОЖИЗНЕННЫЙ. Не верю и переспрашиваю: через год или два машина выйдет на рынок, ее эскизы и предварительные варианты перестанут быть тайной, а я даже не смогу рассказать, что участвовал в столь интересном деле? Да, именно так.

Я никогда не смогу об этом упоминать? Даже в будущей книге? Даже в ней. Но ведь для PR полезней кричать на каждом углу о столь качественной подготовке модели для конкретного рынка, а не оберегать под видом страшной тайны. Барышня теряет остатки лица и опять уходит. Еще через десять минут приходит с нервно улыбающимся человеком и они вдвоем подтверждают: оплата любых и молчание пожизненно. Огорчаю обоих: на таких условиях интервью невозможно. Подобная работа недопустима. Глупость и секретность — плохое сочетание. Успех ему не сопутствует. На прощание мне предлагают конверт с деньгами. Отказываюсь еще более категорично, чем от идиотского интервью на дебильных условиях. О том, что это Hyundai, они сами проболтались. Не умеют хранить тайны.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», эксперты, участвовавшие в этом исследовании, получали за пожизненное соблюдение секретности вознаграждение в размере 10 000 рублей.