Кроссовер Lotus с мотором от Toyota заткнет за пояс Porsche

Фото: autocar.co.uk
Первый за всю историю британской марки кроссовер получит алюминиевый кузов, карбоновые элементы и силовой агрегат от японской Toyota. Главным его соперником на рынке станет Porsche Macan.
Мирон Горин

Во всяком случае, об этом изданию Autocar сообщил босс британской марки Жан-Марк Гале. По его словам, Lotus готов к запуску производства купеобразного кроссовера, который встанет на конвейер не у себя на родине, а совсем в другой стране. Причем, вероятнее всего, даже не в Европе.

Сегмент SUV сейчас перенасыщен, но в нем найдется место для нашего продукта. При этом мы по-прежнему будем продолжать выпускать спортивные автомобили, — подтвердил в беседе с журналистами планы по выпуску кроссовера Lotus главы бренда Жан-Марк Гале.

К сожалению, никаких подробностей о новинке пока, увы, нет. Как, впрочем, и ориентировочных сроков ее появления на рынке. Но с учетом того, что Lotus перешел под контроль китайской Geely, которая дала шведской Volvo новую жизнь, затягивать с развитием проекта компания не будет.

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17 октября 2017
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