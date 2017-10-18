Lamborghini опубликовала фотографию своего нового кроссовера

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что официальная премьера Lamborghini Urus состоится 4 декабря на специальном мероприятии. Судя по ранее просочившимся в сеть шпионским фотографиям, внешне кроссовер не сильно отличается от представленного пять лет назад одноименного концепт-кара.

В основу абсолютного нового Urus легла фольксвагеновская модульная платформе MLB. По предварительным данным, в движение автомобиль приводит четырехлитровый 580-сильный V8 с двойным наддувом. Вместе со стандартной модификацией Lamborghini представит электрическую, а ближе к 2019 году свет увидит и гибрид. Прочие технические подробности о машине пока не разглашаются.