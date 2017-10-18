Renault выпустит новый кроссовер для России

Так, в планах Renault значится выпуск компактвэна для Индии, субкомпактного SUV с электрической силовой установкой для Китая, а также кроссовера, ориентированного на авторынки России, Бразилии, Южной Кореи и Поднебесной.

Впрочем, никакой информации о новой модели французы не раскрыли — известно лишь, что автомобиль станет конкурентом Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson и Mazda CX-5. Не исключено, что новинка будет представлять собой удлиненный Kaptur с семью посадочными местами или «клона» европейской модели Kadjar.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Renault планирует к 2022 году не только выпустить несколько новых моделей, но и увеличить ежегодную выручку как минимум до 70 млрд. Об этом говорилось в шестилетнем плане развития компании, который получил название Drive The Future.