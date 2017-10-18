В России стартовали онлайн-продажи кроссовера Mitsubishi ASX

– Пока на площадке доступно 6 автомобилей, но до конца года планируется увеличить сток до 20—30 машин. Среди покупателей новой ASX будут как владельцы прежних версий кроссовера, так и те, кто рассматривает ее конкурентов — в первую очередь, Hyundai Creta и Ford EcoSport, — заявил руководитель Carmart Вадим Арустамян.

Он также отметил, что по итогам первых девяти месяцев нынешнего года в Санкт-Петербурге продажи автомобилей Mitsubishi выросли на 25% по отношению к январю-сентябрю года минувшего. По его мнению, возвращение модели ASX на рынок безусловно укрепит позиции производителя.

Напомним, что за время своего отсутствия кроссовер Mitsubishi ASX успел пережить рестайлинг. Машина обзавелась видоизмененными решеткой радиатора и передним бампером, а также новыми светодиодными ходовыми огнями и задней противотуманкой. Японцы модернизировали напольную консоль и поместили на центральную панель USB разъем. Кроме того, они потрудились над улучшением шумоизоляции.

Автомобили приводят в движение 1,6-литровый 117-сильный и двухлитровый 150-сильный моторы. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и вариатор.