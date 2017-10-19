Обновленный внедорожник Jeep Cherokee вновь замечен на тестах

Судя по снимкам, опубликованным изданием CarAdvice, некоторые решения для обновленного Jeep Cherokee дизайнеры позаимствовали у Compass нынешнего поколения. Автомобиль обзавелся видоизмененными фарами и перелицованным бампером. Кроме того, американцы подретушировали фонари.

Никаких технических подробностей о посвежевшем Cherokee по-прежнему нет. Однако по неподтвержденным данным, внедорожник получит девятиступенчатую автоматическую коробку передач, которой в настоящее время комплектуют автомобили Renegade и Compass.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, американцы продемонстрируют обновленный Jeep Cherokee на моторшоу в Лос-Анжелесе, который состоится в начале декабря. Впрочем, не исключено, что за пару недель до автосалона производитель организует онлайн-презентацию модели.