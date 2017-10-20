Первый тест-драйв новой Mazda CX-9: щенячий восторг

​Стоп-кран

Про систему контроля мертвых зон упоминать излишне — сейчас подобная функция есть практически у каждого автомобиля за пределами бюджетного сегмента. Но замечательно, что CX-9 обучена предотвращать аварии, в чем мы лично убедились, скучая в пробке на улицах славного города Тбилиси. Буквально на секундочку меня отвлек не вовремя зазвонивший мобильный телефон, а тут водитель идущей впереди машины неожиданно решил остановиться. Если бы не система безопасного торможения, которая работает на скорости до 80 км/ч, то итог мог оказаться печальным — как минимум, пострадала бы мордаха нашей красавицы. Кстати говоря, эта система распознает не только автомобили, но и людей.

С чем производители, как мне показалось, слегка переборщили, так это с рассказом о наружных дверных ручках, созданных на основе… «слепков с руки среднестатистического человека». Ручки как ручки, и в мою ладонь они, между прочим, не очень-то и ложились, потому как костяшки пальцев каждый раз стукались о металл двери.

Тишина в классе!

Не могу не отдать должное шумоизоляции. В Грузии, как оказалось, живут чрезвычайно бибикающие водители. Нет, они не нервные — по матушке никого не посылают. Однако нажать на клаксон по малейшему поводу, так это их местная фишка. Погода благоволила, потому мы первое время ездили с открытым окном и ежесекундно вздрагивали от раздававшихся со всех сторон гудков, которыми горячие грузинские парни обменивались друг с другом. В конце концов, нас вынудили задраить иллюминаторы, и в салоне моментально воцарилась полнейшая тишина. Вместе с кряканьем клаксонов пропал и уличный шум, и аэродинамический гул, не осталось даже намека на шелест колес по асфальту. Лишь едва-едва доносился шепот двигателя. Пожалуй, Mazda CX-9 — один из самых тихих кроссоверов в своем классе.