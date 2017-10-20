Первый тест-драйв новой Mazda CX-9: щенячий восторг

Внешность обманчива
Знакомство, как водится, начинается с одежки. Хотя представители Mazda настаивали на том, что облик их полноразмерного кроссовера выдержан в духе минимализма, лично мне так не показалось. Плавные линии кузова, органичным образом перетекающие в острые геометрические формы передней части, обилие хромированных элементов, изысканность блок-фар… Ну правда, есть же различие между лаконичностью, присущей экстерьеру CX-9, и минималистичностью, свойственной скорее уазовской «Буханке».
Впрочем, ознакомившись с габаритными размерами японского кроссовера, начинаешь понимать, какой минимализм в принципе могли иметь в виду дизайнеры. Со стороны автомобиль не производит впечатления огромного круизного лайнера вроде Ford Explorer, хотя сухие цифры говорят об обратном. Так, новая «Мазда» может похвастать длиной в 5065 мм, в то время как «Эксплорер» — только в 5019 мм. Спору нет, четыре сантиметра при таких масштабах — это ни о чем. Но даже несмотря на то, что «японец» чуток длиннее «американца», за счет выверенных пропорций он выглядит миниатюрнее. Тот самый случай, когда внешность обманчива.