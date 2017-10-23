Когда начнутся продажи нового кроссовера Volkswagen T-Cross

Новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross в отличие от концептуальной модели T-Cross Breeze, представленной в прошлом году, обзаведется стационарной крышей, пятью дверьми, перелицованной радиаторной решеткой и другой оптикой. Кроме того, как сообщает британский портал Carwow, новинка получит «внедорожный» пластиковый обвес с расширителями колесных арок.

В моторную гамму кроссовера могут войти бензиновые литровый 110-сильный и 1,5-литровый 150-сильный двигатели. Не исключено, что в продаже появится и дизельная модификация модели с 1,6-литровым агрегатом. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG. Привод, вероятнее всего, — безальтернативно передний.

Ожидается, что продажи абсолютно нового Volkswagen T-Cross начнутся ближе к середине 2018 года. За будущего конкурента Renault Kaptur и Nissan Juke дилеры попросят как минимум 17 000 евро, а машина в топовой комплектации обойдется уже в 28 000 евро.

Привезет ли вольфсбургский производитель новинку в Россию — пока неизвестно.