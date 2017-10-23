Первый тест-драйв Lifan Myway: анализируя это

Фото: Денис Филатов
Китайцы еще год назад планировали вывести на наш рынок новый кроссовер Lifan Myway, до самого последнего времени подогревая интерес к новинке и дразня потенциальных клиентов подобно тореадору, размахивающему красным стягом перед разъяренным быком. И вот, свершилось — первые автомобили уже поступили в продажу. Но вот вопрос, оправдает ли он ожидания российских покупателей?
Сергей Федоров

Встречают, как известно, по одежке. И здесь у китайского кроссовера все более или менее в порядке. Автомобиль смотрится довольно свежо и современно. Но самое главное, он не выглядит жалким подобием какого-нибудь породистого кроссовера с чуть измененными по последней азиатской моде бамперами или оптикой. Впрочем, в некоторых ракурсах, особенно спереди, можно найти некоторое сходство с Ford Kuga, а гранеными формами пятой двери и вычурной огранкой фонарей сзади «китаец» чем-то напоминает компактные «асфальтовые внедорожники» от Land Rover.

Однако, повторимся, до банального копирования дело не доходит. В Myway скорее прослеживается некий собирательный образ всего лучшего, что есть в дизайне нынешних популярных кроссоверов, но только в лифановской интерпретации. Видимо, наших соотечественников в новом «Майвее» прежде всего и привлекут его внешние данные.

Фото: Денис Филатов

Салон тоже выглядит вполне прилично. Правда, лишь на первый взгляд. Несмотря на довольно модный и современный дизайн интерьера, качество исполнения Myway, как и большинства китайских производителей, явно хромает. Не будем даже заострять внимание на не очень дорогих отделочных материалах — на машинах данной ценовой категории это вполне объяснимо. Например, кожаная обивка салона, которой так кичились китайцы, на поверку оказалась лишь заменителем. Дело еще и в том, что в интерьере Lifan Myway повсюду натыкаешься на небрежную подгонку его элементов. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни одна кнопка, клавиша или ручка во время тест-драйва не отвалилась.

К эргономике также имеются вопросы, и они традиционны для большинства китайских машин: рулевая колонка регулируется только по высоте, а рослым водителям подушка сиденья покажется короткой. Сложилось впечатление, что при разработке и «пошивке» интерьера китайские инженеры снимали мерки со среднестатистических китайцев. Для того, чтобы корреспонденту портала «АвтоВзгляд» с ростом 185 см более или менее удобно расположиться в водительском кресле, пришлось поступиться своими привычками и ездить с полусогнутыми в коленях ногами.

Фото: Денис Филатов

Кстати, когда я подстраивал под себя сиденье, механизм его продольной регулировки несколько раз заклинил. При этом металлическая скоба, управляющая салазками перемещения кресла, показалась очень хлипкой, а усилия к ней приходится прикладывать немалые. По всей видимости, этот узел вряд ли окажется долгожителем — ведь ресурс его напрямую зависит от веса и габаритов водителя.

Зато салон у 7-местного Myway просторный, особенно спереди и на втором ряду. На двухместной галерке будет удобно лишь детям младшего школьного возраста. К тому же третий ряд кресел подразумевает практически полное отсутствие багажника. Когда один из моих коллег положил свою объемную сумку в грузовое отделение, мне и еще одному тест-драйверу ничего не оставалось, как положить наш скудный скарб на третий ряд сидений. Так что если у вас семья не более четырех человек, целесообразнее остановиться на 5-местной версии кроссовера. Переплачивать за более вместительную модификацию, но с откровенно маленьким багажником смысла нет никакого.

Фото: Денис Филатов

На данный момент Lifan Myway оснащается одним бензиновым двигателем мощностью 125 сил, в паре с которым трудится 5-ступенчатая механическая коробка передач. В целом тяги мотора достаточно для компактного кроссовера. Однако для темпераментного вождения движок приходится крутить практически до максимальных оборотов. Хотя для спокойного и размеренного вождения его вполне хватает. К тому же и бензин в этом случае экономится. Тем, кто не хочет орудовать тремя педалями, придется подождать — китайцы обещали через несколько месяцев представить на нашем рынке версию с «автоматом».

Может с появлением модификации с АКП инженеры доведут до ума и подвеску, что для Lifan Myway жизненно необходимо. Во время знакомства с машиной сложилось такое чувство, что ее ходовые испытания просто не проводились. Наверное, китайцы прилично сэкономили на этом: автомобиль не отличается ни плавностью хода, ни отточенной управляемостью, ни энергоемкостью. Мелкие неровности кроссовер преодолевает еще довольно сносно. Но на более крупных колдобинах его начинает не по-детски колбасить, от чего хочется как можно быстрее сбросить скорость. Удивило еще и то, что на неприметных и не самых крутых провалах асфальта, которыми изобилуют астраханские дороги, подвеска неожиданно проседает до пробоя. А это уже грозит скорым выходом из строя амортизаторов и прочих элементов ходовой. В общем, лифановским специалистам есть над чем поработать…

Однако все эти недостатки с лихвой перекрываются его гуманным ценником — заднеприводный Lifan Myway продается за 799 900 рублей. Причем за эти деньги вы получаете семиместный кроссовер с литыми дисками, алюминиевыми рейлингами на крыше, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого пуска двигателя и доступа в кожаный салон, продвинутой мультимедиа, ABS с EBD и системой курсовой устойчивости, фронтальными подушками безопасности, электроусилителем руля, сервоприводом стекол и зеркал, задним парктроником и прочим повышающим комфорт и безопасность оборудованием.

Поэтому в данном ценовом сегменте у семиместного кроссовера от Lifan конкурентов практически нет. Если китайцы предложат и достойный уровень сервиса и регулярные поставки запчастей, то автомобиль ждет вполне счастливое будущее на российском рынке.

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23 октября 2017
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