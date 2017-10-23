Первый тест-драйв Lifan Myway: анализируя это

Встречают, как известно, по одежке. И здесь у китайского кроссовера все более или менее в порядке. Автомобиль смотрится довольно свежо и современно. Но самое главное, он не выглядит жалким подобием какого-нибудь породистого кроссовера с чуть измененными по последней азиатской моде бамперами или оптикой. Впрочем, в некоторых ракурсах, особенно спереди, можно найти некоторое сходство с Ford Kuga, а гранеными формами пятой двери и вычурной огранкой фонарей сзади «китаец» чем-то напоминает компактные «асфальтовые внедорожники» от Land Rover.

Однако, повторимся, до банального копирования дело не доходит. В Myway скорее прослеживается некий собирательный образ всего лучшего, что есть в дизайне нынешних популярных кроссоверов, но только в лифановской интерпретации. Видимо, наших соотечественников в новом «Майвее» прежде всего и привлекут его внешние данные.