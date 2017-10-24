Chevrolet выпустила кроссовер для любителей серфинга

Фото: www.carscoops.com
Компания Chevrolet разработала новый кроссовер на базе модели Traverse для любителей серфинга. Публичная премьера концепт-кара состоится в октябре в Лас-Вегасе на выставке тюнингованных автомобилей SEMA.
Виктория Базылева

Судя по изображениям, новый кроссовер Chevrolet окрасили в «морские» синий и белый цвета. Автомобиль обзавелся черной радиаторной решеткой, 20-дюймовыми колесными дисками и багажником на крыше для перевозок досок для серфинга.

Никаких технических подробной о машине в настоящее время нет. Однако по данным Carscoops, в движение автомобиль приводит 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 305 л. с. В списке оснащения концептуальной модели значатся система аварийного торможения, функция распознавания пешеходов, а также парктроники и круиз-контроль.

Компания Chevrolet презентует концептуальный кроссовер 31 октября на автосалоне SEMA, который ежегодно проходит в Лас-Вегасе. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что помимо прочего, на этом моторшоу состоится премьера «заряженного» седана Hyundai Elantra. Более подробно прочитать об этой машине можно здесь.

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24 октября 2017
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