Chevrolet выпустила кроссовер для любителей серфинга

Судя по изображениям, новый кроссовер Chevrolet окрасили в «морские» синий и белый цвета. Автомобиль обзавелся черной радиаторной решеткой, 20-дюймовыми колесными дисками и багажником на крыше для перевозок досок для серфинга.

Никаких технических подробной о машине в настоящее время нет. Однако по данным Carscoops, в движение автомобиль приводит 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 305 л. с. В списке оснащения концептуальной модели значатся система аварийного торможения, функция распознавания пешеходов, а также парктроники и круиз-контроль.

Компания Chevrolet презентует концептуальный кроссовер 31 октября на автосалоне SEMA, который ежегодно проходит в Лас-Вегасе. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что помимо прочего, на этом моторшоу состоится премьера «заряженного» седана Hyundai Elantra. Более подробно прочитать об этой машине можно здесь.