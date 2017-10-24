Стало известно, когда LADA 4x4 станет кроссовером

Как сообщает издание «Авторевю» со ссылкой на собственные источники в АВТОВАЗе, классическая LADA 4х4, выпускавшаяся под индексом 2121 аж с 1977 года, уходит в историю. Уже весной начались работы по созданию автомобиля нового поколения, в недавно стали известны кое-какие детали этого проекта. Бескомпромиссный внедорожник, способный в плане проходимости бросить вызов самым знаменитым представителям этого класса, больше выпускаться, вероятно, не будет. Ему на смену придет вполне мирный кроссовер.

Скорее всего, в качестве платформы машина получит Global Access, на которой ныне Renault выпускает Logan, Duster и Kaptur. Двигатель объемом 1,6 л мощностью до 200 л. с. от Nissan будет устанавливаться поперечно. В конструкции трансмиссии планируется использовать многодисковую муфту для подключения задних колес, или же постоянный полный привод с понижающей передачей.