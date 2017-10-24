Стартуют российские продажи Subaru XV

Компактный городской кроссовер второго поколения можно приобрести начиная уже с 25 октября, а в субботу 28 октября во всех дилерских центрах бренда пройдет презентация новинки, где можно будет провести тест-драйв автомобиля. В России XV будет продаваться только с полным приводом и с двумя двигателями — 1,6-литровым мощностью 114 л. с. и двухлитровым 150-сильным. Оба мотора работают исключительно с вариатором.

Цена базовой версии — 1 599 000 рублей. Автомобиль с мотором помощнее потянет уже на 1 769 900, а за топовую версию придется выложить 1 999 900 рублей.

Официальные представители марки обещают, что все покупатели новых Subaru, вне зависимости от комплектации, получат в подарок комплект зимних шин. Предложение действительно до конца года.