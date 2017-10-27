Опубликованы изображения первого кроссовера Lotus

Фото: paultan.org
В интернете появились патентные изображения абсолютного нового спортивного кроссовера. Китайское издание Paultan, опубликовавшее эскизы, утверждает, что перед нам ни что иное, как первый SUV британского производителя Lotus.
Виктория Базылева

Информация о том, что британцы задумались о выпуске первого в истории марки кроссовера, появилась еще несколько недель назад. Тогда глава Lotus Жан-Марк Гале рассказал журналистам, что компания уже готова к запуску производства купеобразного SUV. По его словам, автомобиль будут выпускать не в Великобритании, а в другой стране. В какой именно — руководитель Lotus не уточнил.

Никаких технических подробностей о новинке на сегодняшний день нет. По предварительным данным, будущий конкурент Porsche Macan получит алюминиевый кузов и силовой агрегат Toyota. Даже ориентировочные сроки появления кроссовера в продаже пока не называются.

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27 октября 2017
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