Опубликованы изображения первого кроссовера Lotus

Информация о том, что британцы задумались о выпуске первого в истории марки кроссовера, появилась еще несколько недель назад. Тогда глава Lotus Жан-Марк Гале рассказал журналистам, что компания уже готова к запуску производства купеобразного SUV. По его словам, автомобиль будут выпускать не в Великобритании, а в другой стране. В какой именно — руководитель Lotus не уточнил.

Никаких технических подробностей о новинке на сегодняшний день нет. По предварительным данным, будущий конкурент Porsche Macan получит алюминиевый кузов и силовой агрегат Toyota. Даже ориентировочные сроки появления кроссовера в продаже пока не называются.