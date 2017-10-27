Пять псевдокроссоверов, не популярных в России

Стоит еще раз напомнить, что десятилетием раньше кроссовером считался эдакий «межклассовый» легковой автомобиль, обладавший солидным клиренсом, а также полным приводом и мощным мотором хотя бы в одной из модификаций. С легкой руки китайских производителей значимость всех трех критериев была подвергнута серьезному сомнению. Потом к ним подключились корейцы со своим KIA Soul, французы с Renault Sandero Stepway и наши соотечественники с LADA XRAY. Тем не менее, многие до сих пор не признают законности включения этих машин в класс кроссоверов, обзывая их «задранными хетчбэками» и «недокроссоверами».

Впрочем, сегодня в нашу задачу не входит разбираться кто из теоретиков прав, а кто не очень. Ориентируясь на результаты продаж за три квартала, мы просто-напросто выясним, кто из этого сегмента не смог заручиться симпатиями российских покупателей. Поэтому — по понятным причинам — в антирейтинг не включены модели, которые продаются в России не с начала года. Среди них оказались Lifan Myway, Peugeot 2008, DFM AX7, Besturn X80 и Chery Tiggo 2.