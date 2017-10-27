Пять псевдокроссоверов, не популярных в России

Фото: Suzuki
Сравнительно недавно появившийся сегмент кроссоверов, не имеющих по сути права именоваться таковыми, становится все шире. Естественно, среди неполноценных SUV также есть как более успешные, так и менее привлекательные для покупателя. Портал «АвтоВзгляд» решил в этот раз обратить свое внимание на последних.
Эдуард Раскин

Стоит еще раз напомнить, что десятилетием раньше кроссовером считался эдакий «межклассовый» легковой автомобиль, обладавший солидным клиренсом, а также полным приводом и мощным мотором хотя бы в одной из модификаций. С легкой руки китайских производителей значимость всех трех критериев была подвергнута серьезному сомнению. Потом к ним подключились корейцы со своим KIA Soul, французы с Renault Sandero Stepway и наши соотечественники с LADA XRAY. Тем не менее, многие до сих пор не признают законности включения этих машин в класс кроссоверов, обзывая их «задранными хетчбэками» и «недокроссоверами».

Впрочем, сегодня в нашу задачу не входит разбираться кто из теоретиков прав, а кто не очень. Ориентируясь на результаты продаж за три квартала, мы просто-напросто выясним, кто из этого сегмента не смог заручиться симпатиями российских покупателей. Поэтому — по понятным причинам — в антирейтинг не включены модели, которые продаются в России не с начала года. Среди них оказались Lifan Myway, Peugeot 2008, DFM AX7, Besturn X80 и Chery Tiggo 2.

Фото: Brilliance

Brilliance V5

Самые невысокие продажи продемонстрировал по итогам 9 месяцев «кроссовер» V5. Почему в кавычках? Да все потому же. Модификаций с полным приводом автомобиль не имеет, клиренс у сего аппарата совсем не велик — какие-то жалкие 175 мм. Из характеристик, по которым машину можно было бы отнести к категории SUV, у нее есть только высота, составляющая 1615 мм. Всего за указанный период в России было реализовано 107 экземпляров Brilliance V5.

Фото: www.netcarshow.com

Peugeot 3008

Непривычно наблюдать в этом списке модель французского производителя, но если уж быть честными, то до конца. Пусть дорожный просвет в 210 мм вполне отвечает требованиям класса, но ведь привод-то на четыре колеса у 3008-го, к сожалению, не предусмотрен… Как-то невнятно закончилась затянувшаяся операция по переводу модели из компактвэнов к кроссоверы с одновременным изничтожением Peugeot 4008. Результат — 544 проданных машины с января по сентябрь.

Фото: Zotye

Zotye T600

Запуская продажи модели в России, китайский производитель рассчитывал на успех как минимум по двум причинам. Во-первых, автомобиль намеревались собирать рядом, в Белоруссии. Во-вторых, он был изначально ориентирован на европейские стандарты качества. Тем не менее, на второй год своего пребывания в нашей стране T600 не демонстрирует выдающихся результатов. Всего за 9 месяцев было реализовано 701 экземпляров машины, отличающейся как и все прочие в этом списке отсутствием полноприводных версий и невеликим клиренсом в 185 мм.

Фото: Changan

Changan CS35

Несмотря на то, что в Китае уже полгода как продается рестайлинговая версия с моторами в 125 и 156 л. с., в российские автосалоны продолжают завозить автомобили старого образца. Естественно, их 113-сильные моторы смотрятся на фоне конкурентов не очень выигрышно. Конечно же, про четыре ведущих колеса и в данном случае надо забыть, как и про солидный клиренс — у CS35 он составляет всего 184 мм. За три квартала своих покупателей нашли 1047 экземпляра.

Фото: Geely

Geely Emgrand X7

Тут с клиренсом дело обстоит совсем плохо — 171 мм под днищем вряд ли кого серьезно обрадуют. Ведущая ось безальтернативно одна, и ожидать иного от китайского производителя было бы как-то странно. Не спасает ситуацию даже богатый выбор двигателей — у X7 их целых три штуки, в том числе и 148-сильная четверка объемом 2,4 л. Продажи автомобиля повыше, чем у остальных участников обзора, но также далеки от рекордных — всего 1092 штуки за январь-сентябрь.

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27 октября 2017
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