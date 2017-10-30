В России отзывают кроссоверы Skoda Yeti

Как сообщает «Росстандарт», под отзывную акцию подпадает 117 автомобилей Skoda Yeti, сошедших с конвейера в период с января 2017 года по настоящее время. Причиной проведения сервисной кампании является возможное отсутствие на левой стойке приваренного усилителя.

В ближайшее время сотрудники официальных дилерских центров оповестят владельцев потенциально дефектных автомобилей о необходимости привезти транспортное средство на сервис для бесплатной доработки стойки.

Впрочем, обладателям кроссоверов не обязательно дожидаться сообщения от представителя компании. При желании можно самостоятельно позвонить любому официальному дилеру и, назвав VIN-номер машины, проверить, распространяется ли отзывная акция на ваш автомобиль.