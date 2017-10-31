Самые глупые заблуждения при выборе подходящего кроссовера

Начнем с наиболее общего «букета» заблуждений, назовем его «марочным». Например о том, что японские кроссоверы более надежны. Или что «немцы» более экономичны, а «корейцы» более дешевы. Все это — не более чем плоды усилий маркетологов, рекламщиков и прочих специалистов навешать лапшу на уши покупателю. На самом деле, «японцы» не более надежны, чем «немцы» с «корейцами». Миф о якобы феноменальной выносливости той же «Toyota» зиждется лишь на том, что бренд, традиционно, даже в самых свежих своих моделях, как правило, используют морально устаревшие моторы и трансмиссии. Потребителю же эта жлобская экономия на внедрении инноваций подается под видом приверженности проверенным временем техническим решениям.

Однако, если изучить объемы поставок запчастей для тех или иных марок в Россию выяснится, что они находятся примерно на одном и том же уровне — если считать пропорционально доле той или иной марки в автопарке страны. «Проверенные временем» конструкции ломаются также как и новые: повышать надежность агрегатов в ущерб себестоимости машины дураков нет. То же касается и экономичности «немцев» и дешевизне «корейцев». Да, в немецких машинах, куда ни плюнь, стоят сплошняком все турбированные моторы да роботизированные трансмиссии. Но хоть «турбо», хоть не «турбо», а кормить всех лошадок под капотом «кормить» бензином приходится, никуда от этого не денешься.