Самые глупые заблуждения при выборе подходящего кроссовера

Для многих российских автовладельцев «кроссовер» превратился в своего рода фетиш, чуть ли не по определению самую подходящую машину для наших условий. Однако есть пара нюансов, которые могут изрядно омрачить радость от обладания мечтой для новоявленного «кроссоверовода».
Максим Строкер

Начнем с наиболее общего «букета» заблуждений, назовем его «марочным». Например о том, что японские кроссоверы более надежны. Или что «немцы» более экономичны, а «корейцы» более дешевы. Все это — не более чем плоды усилий маркетологов, рекламщиков и прочих специалистов навешать лапшу на уши покупателю. На самом деле, «японцы» не более надежны, чем «немцы» с «корейцами». Миф о якобы феноменальной выносливости той же «Toyota» зиждется лишь на том, что бренд, традиционно, даже в самых свежих своих моделях, как правило, используют морально устаревшие моторы и трансмиссии. Потребителю же эта жлобская экономия на внедрении инноваций подается под видом приверженности проверенным временем техническим решениям.

Однако, если изучить объемы поставок запчастей для тех или иных марок в Россию выяснится, что они находятся примерно на одном и том же уровне — если считать пропорционально доле той или иной марки в автопарке страны. «Проверенные временем» конструкции ломаются также как и новые: повышать надежность агрегатов в ущерб себестоимости машины дураков нет. То же касается и экономичности «немцев» и дешевизне «корейцев». Да, в немецких машинах, куда ни плюнь, стоят сплошняком все турбированные моторы да роботизированные трансмиссии. Но хоть «турбо», хоть не «турбо», а кормить всех лошадок под капотом «кормить» бензином приходится, никуда от этого не денешься.

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И когда по окончании гарантийного срока на машину наступает неизбежный конец «роботу»– об экономии денег можно уже не вспоминать. А дешевизна «корейцев» пери покупке сполна искупается дороговизной их обслуживания и прожорливостью двигателей

. Вторая «засада» поджидает любителя кроссоверов «со стороны» привода! И это при том, что чуть ли не главным и неоспоримым превосходством кроссовера над «недоприводными» считается именно то, что мотор тут может вращать сразу все колеса. Но резко повышенные внедорожные возможности такого транспортного средства — не более чем общая теория.

На практике «кроссовер» к нынешнему моменту превратился в обозначение характерного типа кузова, не более того. Во-первых потому, что большинство автопроизводителей в линейках своих кроссоверов имеют переднеприводные версии. Во-вторых, все китайцы, многие французы, а с некоторых пор и отечественный автопроизводитель «впаривают» клиентам множество моделей «кроссоверов», у которых даже конструктивно отсутствует возможность оснащения полным приводом. Для них даже придуман идиотский по своей сути термин — «передлнеприводный кроссовер». И, как ни странно, «пипл хавает». Одним лишь плодом совместной работы маркетологов всех автобрендов объяснить популярность «фейковых кроссоверов» нельзя. Это — следствие дурацкой моды на «кроссоверный» тип кузова, не более того. Когда в малообразованных массах считается, что обладание «кроссовером» — круто само по себе, — факт, что машина, с технической точки зрения, ничем не отличатся от банального хетчбэка уже никого не интересует.

кроссоверы
31 октября 2017
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