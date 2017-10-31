В России начались продажи Hyundai Grand Santa Fe спецсерии Limited Edition

Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition приводится в движение 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — безальтернативно полный.

Автомобиль располагает семью подушками безопасности, электронным стояночным тормозом с режимом автоматического удержания, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя кнопкой. Кроме того, кроссовер оборудован системой автоматической парковки и панорамной крышей с люком.

Hyundai Grand Santa Fe специальной серии Limited Edition выпустят ограниченным тиражом в 202 машины. Стартовая цена новинки составляет 2 599 000 рублей, однако до конца ноября кроссовер можно приобрести со скидкой в 100 000 рублей, сообщает пресс-служба Hyundai.