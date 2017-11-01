Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Lexus NX

В нашей стране обновленный Lexus NX предлагается в трех модификациях: NX 200 с двухлитровым 150-сильным атмосферником, NX 300 с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с., а также NX300h со 197-сильной гибридной установкой. Коробки передач — вариатор или шестиступенчатый «автомат», привод — передний или полный.

Lexus NX располагает комплексом систем безопасности Lexus Safety System +, новыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками, электроприводом двери багажника, камерой заднего вида с динамической разметкой. Помимо этого, в список оснащения входят «зимний пакет» с обогревом всевозможных мест, электрорегулировка кресел, система помощи при выезде с парковки задним ходом и многие другие опции.

Кроссовер в топовых комплектациях порадует водителя премиальной аудиосистемой Mark Levinson с 14 динамиками, навигацией, 10,3-дюймовым дисплеем на центральной консоли и 10-дюймовым проекционным дисплеем HUD. Правда, и ценники на эти машины начинаются уже от 3 201 000 рублей.