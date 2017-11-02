Первый тест-драйв кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross: купе на пятерых

Фото: Mitsubishi
Новейший купеобразный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross пропишется в России только в первой половине будущего года. Однако портал «АвтоВзгляд» уже опробовал его в деле, прохватив на автомобиле по полигону в японском Окадзаки, и готов поделиться впечатлениями.
Вячеслав Василенко

Для начала, пожалуй, вспомним о том, что в линейке Mitsubishi уже имелась модель с названием Eclipse — динамичное купе, чья история берет свое начало с 1989 года. Автомобиль был настолько популярным, что не покидал конвейер вплоть до 2012 года. Как же не воспользоваться успехом и не воскресить канувший в Лету «Эклипс» в новом обличии?

Ну и что, что теперь это не «пузотерка», а высокий кроссовер. Зато купе. Нет, у него не две двери, и японцы не переборщили с саке, просто с недавнего времени в ходу такая маркетинговая уловка — присобачивать приставку «купе» к модели практически любого класса. А что — пафосно и модно!

Прошу любить и жаловать — Eclipse Cross, пятиместный полноприводный «проходимец» с агрессивной внешностью и задорным характером.

Да, нельзя не признать, что внешне автомобиль получился эффектным. Спереди Eclipse Cross напоминает флагманский Pajero Sport — не в последнюю очередь благодаря хищному прищуру фар головной оптики со светодиодами, а также — да не поперхнется сейчас главный дизайнер LADA Стив Маттин — иксобразным мотивам в оформлении.

И если корма «Паджеро Спорт» даже у некоторых поклонников марки, не говоря уж о завистниках, вызывает эстетический диссонанс, то в случае с «Эклипс» никаких разночтений не возникнет — тут при всей оригинальности дизайнерских решений, все выглядит очень гармонично. Стильный козырек над стеклом пятой двери, «скошенный» двухцветный бампер и фонари, изящно соединенные спойлером с интегрированным стоп-сигналом, не оценит только самый закомплексованный хентай-фетишист.

Венчают картину резкие грани боковых панелей и покатая крыша — ну чем не кроссовер в кузове «купе»?

В салоне машины прослеживается явное равнение на немецкий премиум. Свидетельством тому — продуманная компоновка органов управления, эргономичный «тачскрин», возвышающийся над торпедо, и качественные материалы отделки. За интерфейс мультимедиа отвечает удобная сенсорная панель в центральном тоннеле, а бортовые показатели транслируются на цветной проекционный дисплей.

Кожа, мягкий пластик, панорамная крыша, хороший бас и двухзонный климат-контроль — что еще нужно для полноценного оргазма? Ах, да: пикантные хентай-мультики можно легко посмотреть на головном мониторе, поженив его со смартфоном — только не испачкайте от удовольствия штаны! В иных случаях это практически невозможно, если, конечно, вы не будете попивать кофе, вваливаясь в резкий поворот на скорости, сильно превышающей дозволенную ПДД.

Я не шучу: даже в слякотную погоду при выходе из автомобиля ноги водителя и пассажиров всегда будут оставаться чистыми. Скажем большое человеческое аригато японским умельцам, которые придумали двери, прикрывающие собой пороги. Иначе говоря, они никогда не забрызгаются грязью — для эксплуатации в российских условиях более, чем актуально.

Как, впрочем, и фирменная система полного привода S-AWC, позволяющая оптимально распределять крутящий момент и мощность в зависимости от состояния дорожного покрытия. На выбор — три режима: автоматический, работающий по умолчанию, «снежный» и для езды по бездорожью.

Жаль, но опробовать каждый из них в отдельности во время тест-драйва на полигоне не удалось. Тем любопытнее будет испытывать машину в российских реалиях, когда она доберется до наших просторов.

А вот на асфальте, скажу я вам, Eclipse Cross стоит, как влитой. Кроссовер четко держит выписываемую водителем траекторию, не заставляя вставать дыбом волосы на спине при резком заходе в поворот. Крены — предсказуемые, реакции «баранки» — прогнозируемые. В общем, над настройками шасси и рулевого управления японцы потрудились от души.

Достойная динамика автомобиля обязана совершенно новому 1,5-литровому бензиновому турбомотору мощностью 163 «лошадки» — последний раз, к слову, наддувный двигатель на машинах Mitsubishi мы могли видеть под капотом отправившегося на пенсию Evolution.

Он не подведет в случае необходимости «выстрельнуть» на скоростях и не оплошает при старте с места. А помогает ему новый и довольно шустрый вариатор с имитацией переключения передач. Этих самых виртуальных ступеней тут целых восемь.

Правда, в кикдауне движок отвечает не только бодрым ускорением, но и ощутимым ударом по ушам. Впрочем, его нарастающий рев до нервного тика вас не доведет. К тому же, вряд ли в повседневной жизни возникнет необходимость столь часто продавливать тапку в пол.

Скажу больше: драйверу необязательно самому прибегать к разгону и торможению — с этим вполне себе справится умный круиз-контроль, который помимо прочего обучен соблюдать дистанцию до впереди идущего авто. А о безопасности позаботятся камеры кругового обзора, система распознавания препятствий, в том числе и боковых, а также ассистент, контролирующий нахождение машины в полосе движения.

В продуктовой линейке бренда кроссовер Eclipse Cross разместится между компактным Mitsubishi ASX и старшим Outlander. О ценах говорить пока рано, но рискнем предположить, что даже в топовом исполнении он окажется не дороже полноприводного «Аутлендера» с 2-литровым мотором и в богатой комплектации. А если так оно и будет, то новинку определенно ждет успех.

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2 ноября 2017
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