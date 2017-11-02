Первый тест-драйв кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross: купе на пятерых

Для начала, пожалуй, вспомним о том, что в линейке Mitsubishi уже имелась модель с названием Eclipse — динамичное купе, чья история берет свое начало с 1989 года. Автомобиль был настолько популярным, что не покидал конвейер вплоть до 2012 года. Как же не воспользоваться успехом и не воскресить канувший в Лету «Эклипс» в новом обличии?

Ну и что, что теперь это не «пузотерка», а высокий кроссовер. Зато купе. Нет, у него не две двери, и японцы не переборщили с саке, просто с недавнего времени в ходу такая маркетинговая уловка — присобачивать приставку «купе» к модели практически любого класса. А что — пафосно и модно!

Прошу любить и жаловать — Eclipse Cross, пятиместный полноприводный «проходимец» с агрессивной внешностью и задорным характером.